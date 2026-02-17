Famiglie a teatro con Il bosco delle emozioni
Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospita di nuovo uno spettacolo dedicato ai bambini, perché il week-end si riempie di musica e colori. Domenica 22 febbraio, alle 17:30, il palco si trasforma nel “Bosco delle emozioni”, portando famiglie e piccoli spettatori in un mondo magico fatto di suoni e storie.
Arezzo, 17 febbraio 2026 – Il Teatro Verdi di Monte San Savino torna a vestire i panni della favola per bambini e famiglie con lo spettacolo in music a “Il bosco delle emozioni” in scena domenica 22 febbraio con inizio alle ore 17:30. L’evento, dedicato ad un pubblico a partire dai 4 anni, è parte della rassegna di teatro per famiglie, bambini e ragazzi Sciroppo di teatro©, un percorso di welfare culturale che propone l’andare a teatro come esperienza di benessere e di condivisione, un vero e proprio “sciroppo” per nutrire immaginazione e relazioni, senza tralasciare la curiosità, fin dall’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
