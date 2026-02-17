famiglie a teatro con il bosco delle emozioni

Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospita di nuovo uno spettacolo dedicato ai bambini, perché il week-end si riempie di musica e colori. Domenica 22 febbraio, alle 17:30, il palco si trasforma nel “Bosco delle emozioni”, portando famiglie e piccoli spettatori in un mondo magico fatto di suoni e storie.

Il Teatro Verdi di Monte San Savino torna a vestire i panni della favola per bambini e famiglie con lo spettacolo in music a "Il bosco delle emozioni" in scena domenica 22 febbraio con inizio alle ore 17:30. L'evento, dedicato ad un pubblico a partire dai 4 anni, è parte della rassegna di teatro per famiglie, bambini e ragazzi Sciroppo di teatro©, un percorso di welfare culturale che propone l'andare a teatro come esperienza di benessere e di condivisione, un vero e proprio "sciroppo" per nutrire immaginazione e relazioni, senza tralasciare la curiosità, fin dall'infanzia.

Domenica 8 febbraio alle 16, il Teatro Petrella di Longiano ospita uno spettacolo per le famiglie.

Valentina, una bambina coraggiosa, affronta le sue paure in scena al Teatro Piccolo di Forlì, dove si svolge lo spettacolo “Valentina vuole.

