Bambini ed emozioni la crescita che passa attraverso il coraggio | a teatro lo spettacolo per famiglie Valentina vuole

Valentina, una bambina coraggiosa, affronta le sue paure in scena al Teatro Piccolo di Forlì, dove si svolge lo spettacolo "Valentina vuole. Piccola narrazione per attrici e pupazzi". La rappresentazione, pensata per famiglie, nasce per aiutare i bambini a esprimere le emozioni e a superare i timori attraverso una storia semplice e coinvolgente. Questa sera, il palco si anima con pupazzi e attori che condividono un messaggio di crescita e fiducia, distinguendosi per l'uso di marionette a vista e un linguaggio diretto.

Prosegue con "Valentina vuole. Piccola narrazione per attrici e pupazzi" la rassegna dedicata alle favole del Teatro Piccolo di Forlì. Lo spettacolo, in scena domenica 22 febbraio alle ore 16, è una creazione di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti della compagnia Progetto g.g. ed è prodotta da Accademia PerdutaRomagna Teatri. "Valentina vuole" è la storia semplice di una bambina, una principessa che ha tutto e a cui non manca niente. Questo però non impedisce sia spesso arrabbiata e triste, senza che gli adulti riescano a capirne il motivo. "Valentina vuole" è una favola che indaga tra i desideri e sogni, tra i vizi, i capricci e le regole fino ad arrivare al coraggio, quello che i bambini e i loro adulti devono avere per poter crescere.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Questa domenica alle 16,30 il Teatro Laboratorio di Verona ospita lo spettacolo per bambini “Nena”.

