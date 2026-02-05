Questa sera si gioca la finale della EFL Cup tra Manchester City e Arsenal. Chelsea e Newcastle sono stati eliminati nelle fasi precedenti, lasciando le due squadre di Londra e Manchester a contendersi il trofeo. La gara deciderà chi si aggiudicherà il primo titolo della stagione in Inghilterra.

Londra (Gran Bretagna), 5 febbraio 2026 - Il primo trofeo del 2026 in Inghilterra è ormai prossimo all'assegnazione. In questi giorni si è infatti concluso il penultimo capitolo della Coppa di Lega, o Carabao Cup per motivi di sponsor. Manchester City e Arsenal confermano i risultati delle sfide di andata delle semifinali e conquistano così un posto per la finale di Wembley. Pep Guardiola e Mikel Arteta disputeranno così la prima finale di questa stagione di calcio inglese, rilanciando la rivalità che in questo momento si sta contendendo la Premier League. La data è fissata: 22 marzo 2026, stadio di Wembley, in palio la EFL Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - EFL Cup: la finale sarà City-Arsenal, eliminate Chelsea e Newcastle

Approfondimenti su EFL Cup

Analisi e approfondimenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Analisi e aggiornamenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle 21:00.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su EFL Cup

Argomenti discussi: Havertz-gol al 97': l'Arsenal elimina il Chelsea e vola in finale di Carabao Cup; Carabao Cup, l'Arsenal è la prima finalista: con il Chelsea decide il gol di Kai Havertz; Carabao Cup, la finale sarà Manchester City-Arsenal; L'Arsenal vola in finale di Carabao Cup: 1-0 col Chelsea, decide Havertz.

EFL Cup: la finale sarà City-Arsenal, eliminate Chelsea e NewcastleManchester City-Newcastle 3-1: 7' e 29' Marmoush (M), 32' Reijnders (M), 62' Elanga (N). La finale: Arsenal-Manchester City: si giocherà il 22 marzo 2026 al Wembley Stadium alle ore 17:30. sport.quotidiano.net

Carabao Cup, Guardiola furioso: Paghiamo Guehi ma non può giocare. Scriveremo alla EFLSe non ci saranno cambiamenti normativi, l'ex tecnico del Barcellona dovrà fare a meno dell'inglese nella finale contro l'Arsenal ... msn.com

Arsenal ko man city,wace kungiyar ce zata lashe carabao cup.Arteta ko gardiola. facebook

#CarabaoCup, la finale sarà Arsenal-Manchester City. La compagine di #Guardiola batte 3-1 il Newcastle x.com