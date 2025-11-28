Annalisa accende i palasport e arriva a Milano Ma noi siamo fuoco – Capitolo I è un viaggio in tre sogni tra fuoco acqua e metamorfosi | Il pubblico è il 50% dello spettacolo
Continua inarrestabile il successo di Annalisa, che nel 2024 ha superato quota 250 mila biglietti venduti e che oggi torna nei palasport con uno show completamente rinnovato e immersivo. “ Ma noi siamo fuoco – Capitolo I ”, prodotto da Friends & Partners, ha debuttato a Jesolo con un doppio sold out il 15 e 16 novembre, per poi travolgere Padova, Roma, Firenze e ora Milano, dove le due date all’Unipol Forum di Assago – in programma domani e sabato – sono già esaurite da settimane. Il viaggio live continuerà poi fino al 13 dicembre, toccando Eboli, Bari, Bologna e chiudendo a Torino, anche questa sold out. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
