Coop richiama Pesto alla Genovese per possibile contaminazione microbiologica | il lotto interessato

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coop ha avviato un richiamo di un lotto di Pesto Fresco Genovese Senz'aglio, venduto nei propri punti vendita con il marchio Fior Fiore Coop, a causa di una possibile contaminazione microbiologica. La misura preventiva mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire eventuali rischi legati al prodotto.

Oggetto del ritiro dal commercio è un lotto di Pesto Fresco Genovese Senz'aglio prodotto per la stessa Coop e venduto nei punti vendita del gruppo a marchio Fior Fiore Coop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

