Coop richiama Pesto alla Genovese per possibile contaminazione microbiologica | il lotto interessato
Coop ha avviato un richiamo di un lotto di Pesto Fresco Genovese Senz'aglio, venduto nei propri punti vendita con il marchio Fior Fiore Coop, a causa di una possibile contaminazione microbiologica. La misura preventiva mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire eventuali rischi legati al prodotto.
