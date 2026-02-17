Espulsione Kalulu stop per La Penna | cambiano i tempi della squalifica
Pierre Kalulu è stato espulso durante la partita e questa decisione ha portato a un cambiamento nei tempi della squalifica per Federico La Penna. La lunga disputa nata dall’Inter-Juventus si fa sentire ancora, con le conseguenze sulla vicenda che si allungano. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.
Il caso relativo Pierre Kalulu continua a far discutere: arriverà quasi sicuramente uno stop per Federico La Penna, i tempi La lunga coda di Inter-Juventus è dura a morire. Il campo è passato in secondo piano, dal momento in cui Federico La Penna ha tolto dal taschino il cartellino rosso e decretato l'espulsione di Kalulu dal big match dell'ultima giornata.
Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu.
