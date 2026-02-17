Emergenza erosione a Fossacesia | incontro positivo tra Comune e Regione

Martedì mattina, nella sede della Regione, si è tenuto un incontro tra il Comune di Fossacesia e l’amministrazione regionale per affrontare l’emergenza erosione. La causa principale è stata la forte mareggiata che ha danneggiato le spiagge e le strutture vicine, rendendo urgente intervenire per proteggere il territorio. Durante la riunione, sono state discusse diverse soluzioni pratiche e sono stati fissati i primi passi per intervenire subito. Un dettaglio importante riguarda il posizionamento di barriere temporanee lungo la costa, che potrebbe limitare ulteriori danni nelle prossime settimane.

