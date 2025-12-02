Ella McCay Perfettamente Imperfetta | Il trailer della commedia con Emma Mackey
20th Century Studios ha diffuso il trailer di Ella McCay Perfettamente Imperfetta, la commedia diretta da James L. Brooks. Scritta, diretta e prodotta dal vincitore di Oscar® ed Emmy Award®, James L. Brooks (Qualcosa è cambiato, Voglia di tenerezza, Dentro la Notizia, I Simpson), la commedia interpretata da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis arriverà nelle sale italiane dal 19 marzo 2026, ma intanto si è mostrata al popolo della rete con il primo trailer. Qual è la trama di Ella McCay Perfettamente Imperfetta?. Emma Mackey interpreta Ella McCay, una giovane idealista alle prese con la gestione della famiglia e della carriera, in una storia che parla delle persone che ami. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
