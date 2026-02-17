Elica conquista la Gen Z | nella top 200 delle aziende più attrattive d' Italia Ecco cosa cercano i giovani nel lavoro

Elica si guadagna un posto nella top 200 delle aziende più attraenti in Italia, grazie all’interesse crescente dei giovani della Generazione Z. La multinazionale di Fabriano, nota per le cappe aspiranti, ha ottenuto il premio ‘Most Attractive Company 2026’ da Joinrs Italia, dimostrando di attirare la preferenza dei giovani in cerca di un impiego. Recentemente, l’azienda ha aperto nuove posizioni di lavoro rivolte a giovani talenti, puntando su innovazione e sostenibilità.

Fabriano, 17 Febbraio 2026 – Elica, multinazionale con sede a Fabriano (Ancona) tra i leader mondiali nel settore delle cappe aspiranti, conquista il riconoscimento ‘Most Attractive Company 2026 by Joinrs Italia’ ed entra nella top 200 delle aziende più attrattive secondo la Gen Z. A decretare il riconoscimento sono stati gli oltre 500mila giovani neolaureati della community di Joinrs, startup italiana attiva nel settore del recruitment, che hanno premiato le realtà più capaci di intercettare, coinvolgere e reclutare con successo le nuove generazioni. Testamento annullato, vincono i parenti. ‘Poveretti’, badante e convivente a secco: sul conto c’era 1 milione I criteri della scelta: cultura, innovazione e reputazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elica conquista la Gen Z: nella top 200 delle aziende più attrattive d'Italia. “Ecco cosa cercano i giovani nel lavoro” Il posto fisso non basta più: i cinque requisiti che rendono un lavoro attraente per le nuove generazioni. Ecco cosa cercano davvero i giovani Le nuove generazioni cercano nuove prospettive professionali, spostando l'attenzione oltre il tradizionale posto fisso. Così un TikTok racconta cosa cercano davvero (e cosa no) i giovani nel mondo del lavoro La piattaforma digitale offre uno sguardo autentico sulle aspettative e le esigenze dei giovani nel mondo del lavoro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Elica conquista la Gen Z: nella top 200 delle aziende più attrattive d'Italia. Ecco cosa cercano i giovani nel lavoroFabriano, 17 Febbraio 2026 – Elica, multinazionale con sede a Fabriano (Ancona) tra i leader mondiali nel settore delle cappe aspiranti, conquista il riconoscimento ‘Most Attractive Company 2026 by ... ilrestodelcarlino.it Elica premiata tra le aziende più attrattive per la Gen ZElica, multinazionale di Fabriano (Ancona) tra i leader mondiali nel settore delle cappe aspiranti, conquista il riconoscimento Most Attractive Company 2026 by Joinrs Italia ed entra nella top 200 d ... ansa.it Orso con Elica “I Love You” – Il regalo che fa brillare il cuore! Cerchi un’idea romantica, dolce e originale per San Valentino Il nostro orso peluche con elica luminosa è il modo più tenero per dire “Ti amo” senza bisogno di parole. Cosa lo rende special facebook