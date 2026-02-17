Elezioni comunali Tensioni nel centrosinistra l’opposizione cerca un leader e spunta l’ipotesi De Matteo
A Santa Maria a Vico, le tensioni nel centrosinistra aumentano mentre l’opposizione cerca un candidato forte e si fa strada l’ipotesi De Matteo. La discussione si fa più intensa mentre i partiti si confrontano per trovare un volto capace di guidare il cambiamento alle prossime elezioni comunali di primavera. La ricerca di un leader si intensifica, anche grazie alle mosse di alcuni esponenti che spingono per consolidare le proprie proposte.
Tra fratture interne, candidature in bilico e un manifesto anonimo che invoca discontinuità, il quadro politico si ridefinisce in vista del voto Clima elettrico in città in vista delle amministrative di primavera a Santa Maria a Vico. Il rinnovo dell’assise cittadina si avvicina e gli schieramenti stanno ridefinendo assetti, strategie e possibili candidature in un contesto che appare tutt’altro che cristallizzato. Nel campo dell’attuale governo locale, il gruppo guidato dal sindaco Andrea Pirozzi è impegnato a rafforzare l’impianto politico del progetto “Città Domani 3.0”, ma resta aperto il nodo sulla leadership.🔗 Leggi su Casertanews.it
Elezioni comunali: per il centrosinistra spunta l’ipotesi Ambrosoli
Per le prossime elezioni comunali di Milano, il centrosinistra valuta diverse opzioni per la candidatura a sindaco.
Elezioni comunali a Salerno: De Luca prepara le liste, l'altro centrosinistra cerca un nome alternativo
Le prossime elezioni comunali a Salerno si avvicinano, con Vincenzo De Luca che si sta preparando per il suo possibile ritorno in carica.
Lanciano. Paolucci (FI): 'Ad un anno dalle elezioni comunali nel centrodestra serve unità'Richiamo all’unità, stop ai personalismi e alle pressioni esterne in vista delle elezioni comunali del 2027 a Lanciano (Ch). E' il messaggio lanciato da Tonia Paolucci, assessore, segretario cittadino ... abruzzolive.tv
Alle prossime elezioni comunali a Napoli, previste tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027,due per ora i candidati sicuri alla carica di sindaco, Gaetano Manfredi , sindaco uscente e Luigi De Magistris: da scegliere ancora il candidato della destra. facebook