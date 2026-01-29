Perché le prossime sneaker adidas di Pharrell Williams costano più di un affitto

Le nuove sneaker di Pharrell Williams, in arrivo con adidas, costano più di molti affitti in città. Il prezzo sorprende e fa discutere: sono tra le scarpe più care sul mercato, e già ci sono chi si chiede se vale davvero la pena spendere così tanto. La domanda ora è: cosa rende queste sneaker così costose?

Pharrell Williams e adidas collaborano da dodici anni, un sodalizio iniziato nel 2014 con una serie di Stan Smith coloratissime che ha subito imposto la firma creativa dell'artista americano. Da allora, la coppia ha reinterpretato di tutto, dalle Samba alle NMD fino alle Jellyfish, muovendosi soprattutto nel territorio dello streetwear. Questa volta, però, il progetto prende una direzione diversa. Le Adizero Evolution Pro rappresentano una sorta di sequel spirituale, o meglio, un'evoluzione, delle Adizero Adios Pro Evo 1, il modello che Pharrell Williams aveva già rivisitato due estati fa.

Adidas ha recentemente reinterpretato alcune delle più iconiche divise da calcio dell’America Latina in versione sneaker.

