Jesse Jackson è morto il 17 febbraio a 84 anni, a causa di complicazioni legate a una malattia. L’attivista statunitense, conosciuto per aver dedicato la vita alla lotta contro la discriminazione razziale, si trovava in ospedale a Chicago quando le sue condizioni si sono aggravate. Jackson, che aveva partecipato alle proteste per i diritti civili insieme a Martin Luther King, era anche stato candidato alle primarie democratiche per la presidenza degli Stati Uniti.

Il 17 febbraio è morto il reverendo afroamericano Jesse Jackson, attivista per i diritti civili e compagno di lotta di Martin Luther King, nonché ex candidato alle primarie democratiche per la presidenza degli Stati Uniti. Aveva 84 anni. La sua famiglia ha annunciato in un comunicato che “è deceduto in pace, circondato dai suoi cari”. “Il suo impegno incrollabile per la giustizia, l’uguaglianza e i diritti umani ha contribuito a formare un movimento globale per la libertà e la dignità”, ha affermato. “Il suo esempio ha ispirato milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando a battervi per questi valori”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - È morto l’attivista statunitense per i diritti civili Jesse Jackson

Jesse Jackson, attivista statunitense per i diritti civili, è morto a 84 anni a causa di problemi di salute, dopo aver dedicato tutta la vita alla lotta contro il razzismo e le ingiustizie.

Jesse Jackson, attivista per i diritti degli afroamericani, è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a problemi di salute.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.