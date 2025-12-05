È morto Sandro Giacobbe aveva 75 anni

Lutto nel mondo della musica. È morto a 75 anni il popolare cantante Sandro Giacobbe. Da tempo lottava contro un tumore. Cantautore di brani quali 'Signora mia' e 'Gli occhi di tua madre', è rimasto per mesi ai vertici delle classifiche nazionali ed estere negli anni '70 e '80. Ha fatto parte della Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Lascia la moglie e due figli, Alessandro e Andrea.

