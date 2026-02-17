È lo sport più fashion delle Olimpiadi 2026 | i look più belli del pattinaggio sul ghiaccio a Milano Cortina

Da vanityfair.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pattinaggio sul ghiaccio a Milano Cortina 2026 ha catturato l’attenzione per i costumi eleganti e ricchi di dettagli. Gli atleti indossano abiti scintillanti, con paillettes e tagli innovativi, che sono diventati il vero spettacolo dei giochi. Le esibizioni di questa disciplina si arricchiscono di un tocco di moda, portando sul ghiaccio abiti che sembrano capolavori sartoriali.

Tra paillettes, tagli scenografici e dettagli couture, il pattinaggio sul ghiaccio a Milano Cortina 2026 regala i costumi più spettacolari e glamorous dei giochi. Ecco i look che ci hanno conquistato +++dropcap Il red carpet è sopravvalutato: questo inverno la vera passerella è la pista di pattinaggio sul ghiaccio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. E tra tutti gli sport olimpici, il pattinaggio è davvero un mondo a sé. Quasi tutti gli altri si praticano in uniforme, una sorta di omologazione tecnica che concede rari momenti di eccentricità, ma per lo più mette la forma al servizio della funzionalità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mentre Milano-Cortina 2026 entra nel vivo delle competizioni, il pattinaggio sul ghiaccio si conferma uno degli sport simbolo dei Giochi.

Con le gare di pattinaggio sul ghiaccio in pieno svolgimento, Milano-Cortina 2026 si avvicina alle fasi decisive.

