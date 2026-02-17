È difficile essere la Berlinale

È un festival che non riesce ad attirare i film più attesi della stagione, mentre Cannes e Venezia sono sempre più distanti Il film At the Sea, del regista ungherese Kornél Mundruczó con Amy Adams, è l’unico davvero atteso e importante del concorso del Festival internazionale di cinema di Berlino iniziato la settimana scorsa. Gli altri film alla Berlinale di quest’anno sono di autori molto meno noti sia al pubblico che ai cinefili, e meno discussi. Anche nelle altre sezioni non ci sono film importanti in prima mondiale. Gli unici attesi e con registi, sceneggiatori o attori tra i più conosciuti e rilevanti del mondo sono già stati in altri festival. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Berlinale. Essere donne sotto i talebaniA Berlino, durante la 76ª edizione della Berlinale, il film che ha aperto il festival racconta la difficile vita delle donne sotto i talebani a Kabul, ambientando la narrazione nei mesi prima dell’intervento americano e del ritorno dei diktat islamisti.

Leggi anche: "Poteva essere un match difficile. Ma volevamo la vittoria"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cristina Marino: Se non potessi seguire i miei figli lascerei il cinema. Luca Argentero? Amiamo stare in famiglia; Perché fare i nonni oggi è così difficile, tra scontri sulle regole e richieste continue; L'ex fidanzata di Laegreid: Difficile perdonare anche dopo una dichiarazione davanti al mondo, è doloroso; Un oro bello... di mamma: Francesca Lollobrigida pensa di avere qualcosa in più e lo ha dimostrato alle Olimpiadi · Pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026.

Dall’orgoglio all’imbarazzo: quanto è difficile essere americani ai GiochiLo sciatore Hunter Hess ha detto di avere «emozioni contrastanti» nel rappresentare gli Stati Uniti di Trump: «Solo perché indosso la bandiera non significa che rappresenti tutto ciò che sta accadendo ... editorialedomani.it

Quanto è difficile essere in coppia con una starQuesta situazione genera grande insoddisfazione in Carl, che in seguito verrà coinvolto in altre vicende che provocheranno in Yaya sentimenti di umiliazione e metteranno a rischio la sua stessa vita. repubblica.it

Sandra e Jessy hanno perso la casa, non è facile portare avanti la famiglia con il compagno in carcere. Sandra dovrà prendere una difficile decisione. Il cortometraggio #TikTokStar di Adriano Giotti è disponibile su RaiPlay e Rai Cinema Channel. facebook

Ambientato nei giorni del colpo di Stato militare in Cile del 1973, il film “Hangar Rojo” racconta il difficile percorso, umano e professionale, degli ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica, diventati oppositori Es V bit.ly/hangarrojo26 x.com