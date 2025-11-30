Grande soddisfazione per il tecnico del Ravenna, Marco Marchionni: il suo Ravenna è stato praticamente perfetto, concedendo poco al Pineto, oggi la quarta forza del campionato, ed espugna 3-0 il ’Pavone Mariani’, sconfitto in casa solo a settembre dal Rimini (ma oggi non conta più) e dalla Juventus Under23. Una vittoria importante su un campo difficile. "Credo che abbiamo affrontato una squadra ben allenata con giocatori bravi che giocano da squadra e sanno muoversi. Quindi era fondamentale avere tanto rispetto perché sapevamo che poteva essere una gara difficile. Però credo che la squadra, dopo due pareggi consecutivi, sia venuta a Pineto per cercare la vittoria a tutti i costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Poteva essere un match difficile. Ma volevamo la vittoria"