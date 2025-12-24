In Inghilterra si vuole vietare la bollitura delle aragoste Perché è arrivato il momento di fermare questa pratica

In Inghilterra si discute di una proposta per vietare la bollitura dei crostacei vivi. La questione solleva riflessioni sulla tutela degli animali e sulle pratiche di allevamento e preparazione alimentare. È giunto il momento di valutare alternative più etiche e sostenibili, considerando anche l’opinione pubblica e le implicazioni etiche di questa tradizione. La discussione rappresenta un passo importante verso un approccio più responsabile nei confronti del trattamento degli animali.

Ritorna in Inghilterra la proposta da parte di parte del Governo di vietare la pratica di bollire da vivi i crostacei. La nuova strategia si inserisce in un contesto più ampio volto a migliorare le l benessere animale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

