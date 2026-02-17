Due incidenti in A1 Sette feriti e code
Due incidenti lungo l’A1 ieri hanno causato sette feriti e lunghi ingorghi. La prima collisione si è verificata nel tratto valdarnese, bloccando temporaneamente una corsia e causando code che si sono estese per diversi chilometri. Un secondo incidente poco dopo ha peggiorato la situazione, costringendo gli automobilisti a rallentare e a cercare alternative. In totale, centinaia di veicoli sono rimasti in coda per ore, con molti costretti a fermarsi in autostrada.
Giornata da incubo, quella di ieri, per il tratto valdarnese dell’Autostrada del Sole, teatro di due distinti episodi che hanno mandato in tilt la circolazione, provocando lunghe code, rallentamenti a singhiozzo e pesanti disagi per centinaia di automobilisti e mezzi pesanti in transito. Il primo episodio si è verificato nella mattinata. Un camion ha effettuato un salto di corsia causando il blocco del traffico nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa. Dopo una parziale normalizzazione nel primo pomeriggio, la situazione è nuovamente precipitata verso sera con un secondo incidente, questa volta nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Due incidenti in provincia: quattro feriti a Cortona e un uomo in codice 2 sulla A1
Scontro tra due camion e tre auto in A1 nell’Aretino: sette feriti, due sono gravi. Coda di 8 chilometri
Un incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha causato sette persone ferite, due delle quali in condizioni gravi.
Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada
Argomenti discussi: Incidente in A1, coinvolti due mezzi pesanti e tre auto. Chilometri di coda; Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa, traffico bloccato in entrambi i sensi; Incidente in autostrada: si scontrano tre mezzi pesanti. Code chilometriche verso Roma; Due incidenti in A1. Sette feriti e code.
Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa, traffico bloccato in entrambi i sensiUn camion ha invaso la corsia opposta tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello. L'autista del mezzo pesante estratto dal camion dai vigili del fuoco, è rimasto sempre cosciente. Fortunatamente ... tg24.sky.it
Incidente in A1, coinvolti due mezzi pesanti e tre auto. Chilometri di codaLo scontro tra i caselli di Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Sul posto vigili del fuoco e mezzi di soccorso ... arezzonotizie.it
Tragedia sulle montagne italiane: due incidenti in un giorno, il bilancio è pesante - facebook.com facebook