Due incidenti lungo l’A1 ieri hanno causato sette feriti e lunghi ingorghi. La prima collisione si è verificata nel tratto valdarnese, bloccando temporaneamente una corsia e causando code che si sono estese per diversi chilometri. Un secondo incidente poco dopo ha peggiorato la situazione, costringendo gli automobilisti a rallentare e a cercare alternative. In totale, centinaia di veicoli sono rimasti in coda per ore, con molti costretti a fermarsi in autostrada.

Giornata da incubo, quella di ieri, per il tratto valdarnese dell’Autostrada del Sole, teatro di due distinti episodi che hanno mandato in tilt la circolazione, provocando lunghe code, rallentamenti a singhiozzo e pesanti disagi per centinaia di automobilisti e mezzi pesanti in transito. Il primo episodio si è verificato nella mattinata. Un camion ha effettuato un salto di corsia causando il blocco del traffico nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa. Dopo una parziale normalizzazione nel primo pomeriggio, la situazione è nuovamente precipitata verso sera con un secondo incidente, questa volta nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due incidenti in A1. Sette feriti e code

Un incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha causato sette persone ferite, due delle quali in condizioni gravi.

Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.