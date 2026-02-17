Due giornate dal tempo stabile poi ritorna la pioggia

Le correnti fredde provenienti da nord-ovest causano due giorni di tempo stabile, ma portano anche nevicate sui rilievi alpini. La Lombardia resta sotto l’effetto delle correnti, con cieli sereni e poche nuvole, mentre lungo il confine alpino si accumulano nevicate che interessano alcune zone di alta quota. Dopo questa breve pausa, le piogge torneranno a interessare il Nord Italia.

Veloci correnti nord-occidentali interessano il Nord Italia, facendo rimanere prevalentemente sottovento la Lombardia, mentre lungo il crinale alpino di confine la nuvolosità porta qualche fenomeno nevoso. Da metà settimana un fronte atlantico porterà la pioggia in pianura e nevicate sui monti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 17 febbraio 2026 Tempo Previsto: Nubi compatte tra alta Valmalenco, settore retico prossimo al confine, Livignasco e rilievi vicinori al Passo dello Stelvio con deboli nevicate in esaurimento nel corso della giornata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

