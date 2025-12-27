Meteo Abruzzo tempo stabile fino a lunedì poi pioggia e neve in collina Capodanno torna il sole

L'Abruzzo si prepara a chiudere l'anno con tempo generalmente stabile. Fino a martedì 30 dicembre il cielo resterà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, grazie a un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni soleggiate e asciutte. Le temperature massime saranno in lieve aumento. Meteo Abruzzo, tempo stabile fino a lunedì poi pioggia e neve in collina. Capodanno torna il sole - Dal pomeriggio di mercoledì, però, il tempo è destinato a migliorare rapidamente, lasciando spazio a cieli più aperti su tutta la regione.

Tempo stabile fino a lunedì in Abruzzo e a Pescara e perturbazione con neve in montagna, Capodanno soleggiato - In Abruzzo sole fino a lunedì 29 dicembre, tra martedì e mercoledì passa una perturbazione con neve in montagna, capodanno soleggiato. ilpescara.it

Meteo, l'alta pressione torna protagonista in Italia: fine anno con tempo stabile. Le previsioni - L' alta pressione torna protagonista in Italia negli ultimi giorni del 2025. meteo.it

