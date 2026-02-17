Gli Driving Emotion Days, organizzati da Ebimotors, permettono a chiunque di mettersi al volante di auto sportive in pista, attirando sia i principianti che i piloti più esperti. L’evento si svolge in diverse giornate e offre la possibilità di scoprire l’adrenalina della guida sportiva in un ambiente sicuro e controllato. Un partecipante, ad esempio, ha potuto testare le proprie capacità su una pista di 3 km, con l’assistenza di istruttori qualificati.

I Driving Emotion Days, organizzati da Ebimotors, sono un’iniziativa per vivere esperienze di guida sportiva e motorsport in pista — tanto per appassionati alle prime armi quanto per chi ha già esperienza. Cos’è Driving Emotion Days. I Driving Emotion Days sono giornate di guida su circuito organizzate da Ebimotors in collaborazione con Brina, rivolte ad appassionati, aziende e gruppi privati. Tipologie di attività: Track Days aperti per guidare vetture da competizione su circuiti italiani. Corsi di guida sportiva con istruttori professionisti. Esperienze “team building” aziendali. Possibilità di passare alla licenza federale per partecipare a gare vere e proprie. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Driving Emotion Days: diventa pilota con Ebimotors

Una storia sorprendente e poco conosciuta racconta di un pilota che, per finanziare la propria carriera, ha scelto un percorso rischioso e inaspettato.

Indonesia, assalto ad un aereo in Papua: morti il pilota e il co-pilota.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.