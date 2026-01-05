Per finanziare la carriera da pilota diventa un narcos | il driver più folle del mondo
Una storia sorprendente e poco conosciuta racconta di un pilota che, per finanziare la propria carriera, ha scelto un percorso rischioso e inaspettato. In questa narrazione, si scopre come la passione per la velocità possa portare a decisioni estreme, tra alleanze improbabili e sfide personali. Un racconto che mette in luce i compromessi e le scelte difficili di chi sogna di diventare un pilota professionista.
La storia fuori di testa e mai raccontata di un pilota che ha fatto un patto col diavolo, pur di correre. Randy Lanier, l’uomo che vendeva erba per guidare monoposto. L’ambizione e la voglia di superare i propri limiti, anche economici, può essere cruciale per raggiungere un obiettivo sportivo. Bisogna però sapere quando fermarsi perché . 🔗 Leggi su Sportface.it
