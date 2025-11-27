Tumori polmone | oncologa Novello ‘prevenzione passa da alleanza industria-terzo settore’

(Adnkronos) – “I rapporti fra l’industria e il terzo settore sono fondamentali per cogliere veramente i bisogni dei pazienti, con una presenza capillare sul territorio. La campagna ‘Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro’, “ con le sue 13 tappe, realizzate con il supporto di AstraZeneca, sottolinea che affianco al percorso di ricerca e di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumori, polmone: oncologa Novello, ‘prevenzione passa da alleanza industria-terzo settore’

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al San Camillo di Roma 18 tumori individuati nel primo anno grazie alla diagnosi precoce del polmone Al San Camillo Forlanini, il programma di diagnosi precoce del tumore polmonare per fumatori over 55 continua a ottenere risultati concreti. Nel primo anno - facebook.com Vai su Facebook

Il tumore del polmone colpisce sempre più donne e persone giovani. E tre su 10 non hanno mai fumato - Lo indicano gli ultimi aggiornamenti del registro Atlas presentati nel corso dei BeMUT- Segnala repubblica.it

Tumori Nsclc con mutazione Egfr, oncologa Novello: "Con cure mirate migliore aspettativa vita" - "Purtroppo il tumore del polmone viene ancora diagnosticato, nella maggior parte dei casi (circa 80%), in stadio localmente avanzato o metastatico, con la conseguenza ... Da notizie.tiscali.it

Giornata mondiale del tumore al polmone, Novello (UniTo): "In Sclc la prima innovazione in 20 anni" - “L’introduzione di un composto sintetico di origine marina nel trattamento di mantenimento dei pazienti affetti da tumore polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio ... Lo riporta notizie.tiscali.it