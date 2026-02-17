domani in bahrain seconda sessione di prove ferrari cerca conferme test per le gomme

Domani in Bahrain, le prove ufficiali riprendono con la seconda sessione, mentre la Ferrari cerca conferme sulle prestazioni della vettura. Durante la giornata, le squadre testeranno anche diversi tipi di gomme, cercando di trovare la soluzione migliore per la stagione. I piloti si preparano a spingere al massimo sui circuiti caldi del deserto.

Domani seconda sessione di prove per stagionali in Bahrain. Le scuderie potranno sondare non solo le nuove monoposto, ma anche gli pneumatici. La Pirelli metterà a disposizione tutte le cinque mescole e ogni team ha già selezionato i 24 set da utilizzare in pista per verificare quanto sia efficace l’assetto. Le modifiche imposte dalle nuove regole prevedono che la vettura abbia una minore impronta a terra per cui è necessario alzare la qualità della gomma per non perdere la giusta stabilità. Si tratta, quindi, di un esame anche per la Pirelli che ha già messo le mani avanti per prolungare l’attuale contratto e restare l’azienda fornitrice fino a 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: riparte la sessione! Ferrari cerca conferme

