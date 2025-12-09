Paternò consegna la droga sotto gli occhi dei Carabinieri | arrestato un 30enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS La cessione in pieno centro. A Paternò, in provincia di Catania, un 30enne dell’hinterland è stato arrestato dopo essere stato visto dai Carabinieri mentre consegnava della droga a un automobilista in pieno centro. I militari, impegnati nel costante controllo del territorio e nella lotta allo spaccio, hanno notato il giovane avvicinarsi a un’auto ferma in via Vittorio Emanuele e scambiare due involucri in cambio di una banconota da 20 euro. Il blocco dei protagonisti e il sequestro della droga. L’intervento immediato della pattuglia ha permesso di fermare sia il pusher che l’acquirente, un 32enne di Catania, il quale ha subito ammesso l’acquisto, consegnando due dosi di crack. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

