Distrutto il teatro Sannazaro a Napoli l’incendio all’alba e l’ipotesi sulle cause – Foto e Video

Un incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro a Napoli all’alba di oggi, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono propagate rapidamente nel vecchio edificio, lasciando dietro di sé macerie e una coltre di fumo nero che si è alzata nel cielo mattutino. Testimoni riferiscono di aver visto le fiamme uscire dalle finestre prima che arrivassero i vigili del fuoco.

Un incendio devastante è scoppiato all’alba di oggi a Napoli, colpendo lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia. Il bilancio provvisorio è di diverse persone intossicate e danni incalcolabili alla struttura, con il crollo della cupola che ha travolto l’intera platea. Le fiamme sono divampate intorno attorno alle cinque del mattino, avvolgendo lo storico tempio della tradizione napoletana e costringendo i residenti dei palazzi vicini a barricarsi in casa o a fuggire a causa di una nube di fumo densa e irrespirabile. I vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre, sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’intera area.🔗 Leggi su Open.online

Alle prime luci dell’alba, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, a causa di un cortocircuito che ha provocato l’accumulo di fumo e fiamme alte nel cuore di via Chiaia.

Alle prime luci dell’alba di oggi, un incendio ha divampato nel Teatro Sannazaro di Napoli, situato in via Chiaia, causando danni alla struttura e costringendo i residenti della zona a evacuare le abitazioni vicine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.