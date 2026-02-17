Distrutto il teatro Sannazaro a Napoli l’incendio all’alba e l’ipotesi sulle cause – Foto e Video
Un incendio devastante è scoppiato all’alba di oggi a Napoli, colpendo lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia. Il bilancio provvisorio è di diverse persone intossicate e danni incalcolabili alla struttura, con il crollo della cupola che ha travolto l’intera platea. Le fiamme sono divampate intorno attorno alle cinque del mattino, avvolgendo lo storico tempio della tradizione napoletana e costringendo i residenti dei palazzi vicini a barricarsi in casa o a fuggire a causa di una nube di fumo densa e irrespirabile. I vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre, sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’intera area.🔗 Leggi su Open.online
Alle prime luci dell’alba di oggi, un incendio ha divampato nel Teatro Sannazaro di Napoli, situato in via Chiaia, causando danni alla struttura e costringendo i residenti della zona a evacuare le abitazioni vicine.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
