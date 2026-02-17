Dislessia come gestire i disturbi

L'Aid di Prato organizza due incontri dedicati alla dislessia. Sabato 21 febbraio, le persone interessate possono partecipare a un evento per scoprire strategie pratiche e ricevere consigli utili. Una delle sessioni si concentra sui modi più efficaci per affrontare i disturbi specifici dell’apprendimento e aiutare i bambini e gli adulti coinvolti.

Doppio appuntamento con la sezione pratese dell’Aid-associazione Italiana dislessia. Sabato 21 febbraio, si tiene un pomeriggio dedicato all’approfondimento e al supporto sui disturbi specifici dell’apprendimento. Si tratta di due incontri paralleli per rispondere a differenti necessità. Entrambe le iniziative si terranno dalle 15.30 alle 17 presso la sede Aid (via Galcianese 20H). L’incontro su " Tecnologia amica. Strategie e strumenti tecnologici aperti a tutti per affrontare i DSA con i giusti supporti" si svolgerà nell’aula A e l’incontro " Un passo alla volta. Uno sportello per scoprire chi siamo, cosa sono i Dsa e come affrontarli", si svolgerà nell’aula B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

