Il Governo ha stanziato 100 milioni di euro per le regioni colpite dal ciclone Harry. Tuttavia, questa cifra viene ritenuta insufficiente rispetto ai danni effettivi causati dal maltempo. La situazione richiede interventi più consistenti per supportare le zone colpite e favorire la ripresa. È importante monitorare l’evolversi della situazione e valutare ulteriori misure di sostegno.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “I 100 milioni stanziati dal Governo per le tre regioni colpite dal ciclone Harry sono del tutto insufficienti rispetto ai danni provocati dal maltempo. Nella sola Sicilia i danni stimati sono di oltre un miliardo, a cui va aggiunto il dramma della frana di Niscemi che avevamo chiesto venisse specificamente affrontato con lo stato di emergenza. Evidentemente la Presidente Meloni sta sottovalutando una situazione gravissima. Servono interventi importanti, sospensione dei tributi, risorse adeguate e procedure efficaci per l'emergenza e la ricostruzione che deve partire immediatamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Maltempo: Pd, '100 mln governo del tutto insufficienti'**

Approfondimenti su maltempo governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza e allocato 100 milioni di euro per le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal maltempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su maltempo governo

Argomenti discussi: AUDIO Alla trasmissione di Fiorello su Radio 2 la voce di Cateno De Luca dai luoghi del disastro: Servono procedure rapide, non solo fondi; Maltempo, BPER stanzia 300 milioni per famiglie e imprese; Maltempo, Schifani 100 milioni disponibili, si va avanti velocissimamente.

**Maltempo: Pd, '100 mln governo del tutto insufficienti'**Roma, 26 gen. (Adnkronos) - I 100 milioni stanziati dal Governo per le tre regioni colpite dal ciclone Harry sono del tutto insufficienti rispetto ... iltempo.it

Maltempo, da Cdm primo stanziamento 100 mln. Governatori commissariRoma, 26 gen. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza e un primo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per le tre regioni colpite nei giorni scorsi dal mal ... ildenaro.it

Maltempo, è emergenza nazionale in Calabria: 100 milioni dal governo. I governatori nominati commissari: La Calabria entra ufficialmente nello stato di emergenza nazionale. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politich - facebook.com facebook

Maltempo, anche la 5 Stelle Todde ammette l'impegno del governo: "Al lavoro per garantire rapidi aiuti" x.com