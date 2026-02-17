Diretta Champions League | Galatasaray-Juventus 3-2 LIVE

Il Galatasaray ha vinto 3-2 contro la Juventus, causando una grande delusione ai tifosi italiani. La partita, valida per i playoff della Champions League, si è giocata ieri sera e ha visto i turchi segnare due gol nel finale, ribaltando il risultato. I giocatori delle due squadre si sono affrontati con intensità, con azioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Nel contesto dei playoff della Champions League, si seguono in tempo reale le scelte tattiche e le formazioni delle squadre coinvolte, con in primo piano Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta. Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. allenatore buruk. Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz. allenatore spalletti. a disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.

Diretta gol Champions League LIVE: Galatasaray Juve 1-1Il risultato tra Galatasaray e Juve si è deciso sul campo, con il punteggio di 1-1, a causa di un gol segnato negli ultimi minuti.

Diretta gol Champions League LIVE: Galatasaray Juve 1-2Il gol di Federico Chiesa ha deciso il match tra Galatasaray e Juventus, conclusosi con il punteggio di 2-1.

Champions League: in campo Galatasaray-Juventus 2-2 DIRETTA GALATASARAY - Juventus 1-0 al 15'! Rete di Gabriel Sara. Palla persa sanguinosa di Yildiz al limite della sua area, Lang non ne approfitta, peró il centrocampista che infila Di Gregorio.

