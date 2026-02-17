Dieta e peso ideale | calcolo della massa magra e della massa grassa

Il nome di Luca è legato a una recente scoperta: il modo in cui calcoliamo la massa magra e grassa influisce direttamente sulla sua salute. La sua dieta, infatti, ha determinato un cambiamento nel peso e nella composizione corporea in soli tre mesi. Oggi, sempre più persone si rendono conto che il modo in cui si mangia può fare la differenza tra sentirsi energici o stanchi. La composizione del nostro corpo, infatti, dipende dal patrimonio genetico, dalle abitudini quotidiane e dall’alimentazione.

Il calcolo della massa magra e grassa tramite l'utilizzo di strumenti ed esami diagnostici serve per definire il nostro peso ideale e quindi è utile in caso di dieta Molti dicono:''Siamo quello che mangiamo''. Non c'è niente di più vero, ma possiamo anche dire che la nostra composizione corporea dipende essenzialmente da tre fattori: il patrimonio genetico, lo stile di vita e l'alimentazione. In particolare, il nostro corpo è formato da una parte di massa magra e una parte di massa grassa. Negli uomini, la normale percentuale di grasso corporeo oscilla dal 6 al 17% del peso, mentre nelle donne varia dal 14 al 25%.