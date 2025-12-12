Sì puoi dimagrire senza perdere massa magra

Molti credono che la perdita di peso comporti necessariamente anche la perdita di massa muscolare, ma non è sempre così. Esistono strategie e approcci mirati per dimagrire mantenendo la massa magra intatta. In questo articolo, esploreremo come è possibile perdere peso preservando i muscoli e quali pratiche adottare per ottenere risultati efficaci e duraturi.

Alla domanda «come dimagrire senza perdere massa muscolare?», fin qui la risposta è stata: «Niente da fare, quando perdi peso perdi anche muscoli». È il sottotesto di ogni dieta drastica, nonché il timore di chi allenandosi consuma più di quanto assume con il cibo. E invece, la nuova ricerca guidata da José L. Areta - professore associato in metabolismo dell’esercizio e nutrizione alla Liverpool John Moores University - ora rivela l'inaspettato. Perché il muscolo risulta molto più plastico e adattativo di quanto la cultura fitness abbia lasciato intendere. E durante il deficit calorico magari si restringe, ma cambia anche qualità. Gqitalia.it

