Dentro la Magnifica Comunità di Fiemme | I boschi sono il nostro patrimonio per questo li proteggiamo

La Magnifica Comunità di Fiemme ha deciso di rafforzare le sue misure di tutela dei boschi, dopo aver riscontrato un aumento delle attività di taglio illegale. Questa decisione nasce dall’esigenza di preservare il patrimonio forestale che da secoli sostiene le comunità locali e che oggi rischia di essere danneggiato. La comunità, con oltre 900 anni di storia, si impegna a vigilare sul rispetto delle regole e a coinvolgere i cittadini nelle pratiche di tutela ambientale.
Cos’è la Magnifica Comunità di Fiemme? La Magnifica Comunità di Fiemme è un'istituzione storica - il primo riconoscimento ufficiale è del 1111 d.C. - che ancora oggi gestisce il patrimonio collettivo boschivo e immobiliare della Comunità dei Vicini, cioè dei residenti sul territorio rappresentati da ogni capofamiglia che sia nato o sia residente in valle da almeno 25 anni. A quei tempi il Principe Vescovo di Trento chiedeva tributi alla valle che si ribellò ottenendo autonomia giudiziaria e il riconoscimento della sua identità, impegnandosi a versare tributi specifici ma stabilendo un equilibrio di poteri sul territorio che dura da secoli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Luigi Casanova, il custode dei boschi della Val di Fiemme: «Le Olimpiadi sono stata un'occasione sprecata per la montagna. I soldi che porteranno non aiuteranno contro lo spopolamento o la fuga dei giovani»
Luigi Casanova, custode dei boschi di Moena, analizza l’impatto delle Olimpiadi sulla montagna.
