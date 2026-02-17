Davide Calgaro in Millennium Bug al Cinema Teatro Astra

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Cinema Teatro Astra continua a scommettere su un teatro giovane e un linguaggio capace di parlare alle nuove generazioni. La rassegna Stand-Up Comedy prosegue venerdì 20 febbraio, ore 21, con Davide Calgaro in Millennium Bug, un viaggio ironico e irriverente nelle anomalie del nuovo millennio. Social network, pornografia, salute mentale, mascolinità tossica e cultura trap diventano materia comica per una serata che alterna ironia e disincanto, restituendo il ritratto di un presente fragile, iperconnesso e spesso contraddittorio.🔗 Leggi su Veronasera.it

Al Cinema Teatro Astra, venerdì 23 gennaio alle 21, va in scena “Re Lear è morto a Mosca”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.