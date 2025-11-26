Harry Potter | Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini-me della serie
Inizia una nuova era per i fan di Harry Potter: nel 2027 uscirà su HBO Max la nuova serie dedicata al maghetto più famoso al mondo, e per i tre giovanissimi attori che interpreteranno i principali protagonisti – Harry, Hermione e Ron – si tratterà di un debutto sul set. Forse è proprio per questo che Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter negli otto film della saga, e Rupert Grint, che ha vestito i panni di Ron Weasley, hanno deciso di rivolgersi ai loro successori: un modo per dare loro coraggio e supportarli in una prova così difficile. La lettera di Daniel Radcliffe al nuovo Harry Potter. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
#JasonIsaacs – il nostro Lucius Malfoy – è volato a Broadway per vedere #TomFelton tornare nei panni di Draco Malfoy nello spettacolo Harry Potter e la Maledizione dell’Erede. Dopo lo show, Jason ha scritto un messaggio pieno d’affetto e orgoglio, di quelli - facebook.com Vai su Facebook
Le foto in movimento tipo Harry Potter #arzopa #cornice #regalodinatale dlvr.it/TPRcTx Vai su X
Harry Potter: Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini-me della serie - Daniel Radcliffe e Rupert Grint hanno scritto delle lettere ai loro eredi: i giovanissimi attori protagonisti della serie tv di Harry Potter ... Riporta amica.it
Harry Potter : la tenera lettera di Daniel Radcliffe al nuovo attore - Il volto del maghetto negli otto film al cinema ha voluto scrivere delle parole cariche di dolcezza e vicinanza ai nuovi attori impegnati nella serie di Harry Potter ... Scrive vanityfair.it
Daniel Radcliffe passa la bacchetta al nuovo Harry Potter: l’attore invia una lettera di buon augurio - Daniel Radcliffe scrive a Dominic McLaughlin, il nuovo Harry Potter, per la serie HBO. Segnala drcommodore.it