Inizia una nuova era per i fan di Harry Potter: nel 2027 uscirà su HBO Max la nuova serie dedicata al maghetto più famoso al mondo, e per i tre giovanissimi attori che interpreteranno i principali protagonisti – Harry, Hermione e Ron – si tratterà di un debutto sul set. Forse è proprio per questo che Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter negli otto film della saga, e Rupert Grint, che ha vestito i panni di Ron Weasley, hanno deciso di rivolgersi ai loro successori: un modo per dare loro coraggio e supportarli in una prova così difficile. La lettera di Daniel Radcliffe al nuovo Harry Potter. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Harry Potter: Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini-me della serie