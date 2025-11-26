Harry Potter | Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini-me della serie

Amica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia una nuova era per i fan di Harry Potter: nel 2027 uscirà su HBO Max  la nuova serie dedicata al maghetto più famoso al mondo, e per i tre giovanissimi attori che interpreteranno i principali protagonisti – Harry, Hermione e Ron – si tratterà di un debutto sul set. Forse è proprio per questo che Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter negli otto film della saga, e Rupert Grint, che ha vestito i panni di Ron Weasley, hanno deciso di rivolgersi ai loro successori: un modo per dare loro coraggio e supportarli in una prova così difficile. La lettera di Daniel Radcliffe al nuovo Harry Potter. 🔗 Leggi su Amica.it

harry potter daniel radcliff e rupert grint passano il testimone ai loro mini me della serie

© Amica.it - Harry Potter: Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini-me della serie

Scopri altri approfondimenti

harry potter daniel radcliffHarry Potter: Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini-me della serie - Daniel Radcliffe e Rupert Grint hanno scritto delle lettere ai loro eredi: i giovanissimi attori protagonisti della serie tv di Harry Potter ... Riporta amica.it

harry potter daniel radcliffHarry Potter : la tenera lettera di Daniel Radcliffe al nuovo attore - Il volto del maghetto negli otto film al cinema ha voluto scrivere delle parole cariche di dolcezza e vicinanza ai nuovi attori impegnati nella serie di Harry Potter ... Scrive vanityfair.it

harry potter daniel radcliffDaniel Radcliffe passa la bacchetta al nuovo Harry Potter: l’attore invia una lettera di buon augurio - Daniel Radcliffe scrive a Dominic McLaughlin, il nuovo Harry Potter, per la serie HBO. Segnala drcommodore.it

Cerca Video su questo argomento: Harry Potter Daniel Radcliff