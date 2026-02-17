Dall' embargo a Cuba agli studenti bloccati a Gaza | Mani Rosse Antirazziste torna in piazza per il 47esimo sit-in

Mani Rosse Antirazziste torna a protestare a Forlì perché sta organizzando il 47esimo sit-in, questa volta davanti alla Prefettura. La manifestazione si svolge giovedì alle 18.15 in Piazza Ordelaffi, in risposta alle ingiustizie che riguardano sia l’embargo a Cuba che i ragazzi bloccati a Gaza. La decisione di riunirsi nasce dalla volontà di chiedere più attenzione e solidarietà per queste situazioni. La manifestazione coinvolge attivisti e cittadini che vogliono far sentire la loro voce.

"Le promotrici e i promotori invitano le cittadini e i cittadini a partecipare, anche portando un proprio cartello, per condividere un frammento di impegno personale" Giovedì, alle 18.15, Mani Rosse Antirazziste Forlì sarà di fronte alla Prefettura di Forlì-Cesena, in Piazza Ordelaffi. Dal maggio 2025 il presidio settimanale richiama l'attenzione su violazioni dei diritti umani nel mondo. "Questa settimana al centro dell'iniziativa vi saranno: la denuncia dell'embargo contro Cuba, in vigore da oltre 60 anni e recentemente rafforzato dall'amministrazione Trump, che colpisce duramente la popolazione civile - scrive l'associazione -.