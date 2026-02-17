Dalla vallata al palco di piazza San Marco | i Pasqualotti incantano il Carnevale di Venezia

I Pasqualotti hanno portato la loro tradizione dalla vallata fino a piazza San Marco, creando un’atmosfera di festa che ha attirato molti spettatori. La performance si è svolta sotto il sole, con costumi colorati e musica dal vivo, regalando un momento di allegria ai presenti. Diversi turisti si sono fermati a fotografare i figuranti, mentre alcuni residenti si sono uniti alla danza. La manifestazione ha dimostrato come le tradizioni locali riescano a conquistare il cuore di chi visita Venezia durante il Carnevale.

Ieri, lunedì, le Pro Loco Unpli provenienti da tutta Italia hanno portato in scena l'anima più autentica dei territori italiani in occasione del Carnevale di Venezia. Un'identità che affonda le radici nei secoli passati e che, in piazza San Marco, ha portato una selezione delle maschere antropologiche. A rappresentare l'Unpli Emilia Romagna, quest'anno a Venezia c'era il Carnevale storico di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena), che ha portato i Pasqualotti, cantastorie e ballerini. I Pasqualotti sono gruppi folkloristici romagnoli che, nel periodo dell'Epifania, intonano la "Pasquella", un antico canto augurale.

Il Gran Ballo a tema Bridgerton apre le danze al Carnevale di Venezia e incanta Piazza San MarcoQuesta mattina Piazza San Marco si è riempita di musica, luci e colori.

