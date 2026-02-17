Dal 2006 senza perdere un’Olimpiade | il fan club Sarone a Cortina per Federica Brignone

Il fan club Sarone di Cortina si è riunito ancora una volta per sostenere Federica Brignone, portando con sé oltre 50 tifosi arrivati in pullman da diverse zone della provincia. Dal 2006, non hanno mai mancato una Olimpiade, dimostrando una passione che dura da quasi vent’anni. Questa volta, il gruppo ha organizzato una giornata speciale con bandiere e striscioni, pronti a incoraggiare la sciatrice durante le gare.

Il racconto del presidente del'associazione Mauro Giust: "Con lei abbiamo un rapporto stretto. All'Olympia delle Tofane non potevamo mancare" Dal 2006 non hanno mai perso l'appuntamento con la storia. I Giochi Olimpici, in questo caso quelli invernali, sono tra gli eventi sportivi più attesi al mondo. Per gli atleti rappresentano il culmine di anni di allenamento, mentre per i tifosi e gli appassionati sono un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione delle gare e portarsi a casa un ricordo indelebile di questa straordinaria manifestazione. Ne sanno qualcosa i membri del fan club Sarone con gli azzurri, che dal 1988 si sposta in lungo e in largo per sostenere i suoi campioni, creare gruppo, e conoscere gente con la stessa identica passione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Federica Brignone: dal grave infortunio all’Olimpiade, una storia di resilienza e forza di volontà.Federica Brignone ha superato un grave infortunio che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera, decidendo di affrontare con determinazione il recupero per partecipare alle Olimpiadi.

Federica Brignone come Alberto Tomba: due ori nella stessa Olimpiade!Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Pechino, riprendendo il paragone con Alberto Tomba, che aveva fatto lo stesso nel 1994.

