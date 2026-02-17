Dai ravioli alle tagliatelle i sapori romagnoli alla Camera | premiato come ambasciatore del Made in Italy

Fabrizio Nanni di Rimini ha vinto il premio come ambasciatore del Made in Italy perché porta i sapori romagnoli nelle cucine di tutta Italia. Durante un evento a Montecitorio, ha ricevuto il riconoscimento davanti a un pubblico di appassionati e chef, in occasione di un convegno dedicato ai protagonisti del settore alimentare.

L’imprenditore di Pasital ha ricevuto a Roma il Brand Ambassador Award, portando in Parlamento i sapori della tradizione romagnola e una visione fondata su qualità e filiera certificata Il riminese Fabrizio Nanni ha ricevuto a Roma il Brand Ambassador Award, nell'ambito di un convegno che a Montecitorio ha premiato i maggiori interpreti del made in Italy. L'imprenditore riminese ha portato nella Capitale, per la terza volta nel giro di pochi mesi, l'esperienza di Pasital, il laboratorio semi-industriale con cui distribuisce già in molti supermercati italiani, ma anche in giro per l'Europa, i veri sapori delle nonne romagnole.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Venerdì mattina, alla Camera dei Deputati, si tiene un incontro dedicato al Made in Italy e al modello “By Italians”.

Il 28 gennaio 2026, la Jubilee Room della Camera dei Comuni di Londra ospiterà “A Taste of Italy”, un evento dedicato alle eccellenze della cucina italiana.

