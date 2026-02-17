Da Sala Consilina al festival di Sanremo con la 127 | l' impresa di Casa Surace
Daniele Pugliese, uno dei fondatori di Casa Surace noto come il “Temerario”, partirà nei prossimi giorni da Sala Consilina con un obiettivo: partecipare al festival di Sanremo con la sua auto d’epoca, una Fiat 127, che ha restaurato personalmente.
Daniele Pugliese, uno dei fondatori di Casa Surace, noto come il “Temerario” nei prossimi giorni partirà da Sala Consilina con direzione festival della canzona italiana di Sanremo. Una impresa perché il viaggio sarà con un mezzo speciale e senza usare l'autostrada. E neanche usando gli alberghi. Con la mitica 127, l'auto "ufficiale" di Casa Surace, l'attore e creator della factory partirà per la Liguria. La regola é una: mai prendere l'autostrada. "Farò diverse tappe durante il percorso tra amici e aziende amiche", racconta. Un’altra regola sarà quella non dormire in hotel quindi massimo spirito di adattamento.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il Ragu? Day targato Casa Surace a Sala Consilina con Lino Banfi
