La Svezia è stata eliminata dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo la sconfitta contro la Norvegia, che ha deciso il suo destino nel torneo di curling. Edin, campione in carica, ha lasciato il campo senza possibilità di rimanere in gara, mentre i dettagli della partita hanno mostrato un calo di prestazione della squadra svedese. Nel frattempo, l’Italia ha assistito alle vittorie di Cina e Stati Uniti, che hanno complicato la classifica e aperto nuove possibilità per le squadre in corsa.

L’Italia ha osservato da spettatrice le tre partite che hanno riaperto il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e i risultati della mattina possono essere considerati positivi per la nostra Nazionale, che resta al sesto posto in classifica con un bilancio in parità (tre vittorie e tre sconfitte) e che rimane a una lunghezza di distacco da Norvegia (4-2), Gran Bretagna (4-3) e USA (4-3), nella graduatoria guidata dalla Svizzera (6-0) davanti al Canada (5-1). Ci sono tutte le condizioni per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin, ma non saranno più ammessi passi falsi, a cominciare dalla scontro diretto contro gli USA in programma stasera (ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Svezia eliminata dalle Olimpiadi: Edin a casa da campione. L’Italia riceve una mano dalla Cina: USA ko

Questa sera gli azzurri di curling vincono 4-3 contro la Svezia in una sfida emozionante alle Olimpiadi.

L’Italia ha perso contro la Svezia nel match di curling alle Olimpiadi, a causa di un errore delle azzurre nel primo end.

BLACKOUT AL PALAZZETTO DURANTE LE GARE DI CURLING ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026

