Dopo mesi di attesa, torna su Raiuno la terza stagione di

Dopo una lunga attesa arriva su Raiuno dal 1 febbraio la terza stagione di Cuori, la serie ambientata all’ospedale Le Molinette di Torino, che riparte dal 1974 con Delia e Alberto, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari, finalmente marito e moglie ma alle prese con il desiderio di diventare genitori, messo in crisi dal ritorno inatteso di una donna legata al passato di lui, una cantante di locali notturni; la nuova stagione, diretta ancora dal torinese Riccardo Donna, segna l’uscita di scena definitiva di Daniele Pecci e del suo Cesare Corvara, mentre il reparto di cardiologia accoglie un nuovo primario, Luciano La Rosa, con il volto di Fausto Maria Sciarappa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Cuori 3”, intervista esclusiva a Giulio Scarpati: “Amo interpretare ruolo fuori dagli schemi. Un medico in Famiglia? Oggi servono racconti più vicini alla realtà di oggi”

Approfondimenti su Cuori 3

La fiction Cuori torna in tv con la terza stagione, ambientata nel 1974.

Micaela Ramazzotti racconta Elena Di Porto, una donna che negli anni ’40 si oppose a una società che ancora giudica le donne fuori dagli schemi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cuori 3, intervista esclusiva a Giulio Scarpati: Amo interpretare ruolo fuori dagli schemi

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Marco Bonini in tv con ‘Cuori 3’ su Rai 1, l'intervista: L’uomo nuovo? Fragile, relazionale, femminista; Cuori 3, intervista esclusiva a Carolina Sala: Irma porterà scompiglio tra Alberto e ...; Cuori 3 intervista esclusiva a Bianca Panconi | Virginia è cresciuta farà delle scelte importanti Delia e Alberto non la faranno sentire sola; Cuori 3, intervista a Matteo Martari: Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un...

Cuori 3, intervista esclusiva a Fausto Maria Sciarappa: Luciano è un personaggio rigoroso, si porta dietro un senso di colpa importante. Prenderà decisioni che lo ...La fiction Cuori torna su Raiuno con la terza stagione dal 1° febbraio. La storia si sposta nel 1974, un periodo decisivo per l’Italia e per l’evoluzione ... superguidatv.it

Cuori 3, intervista esclusiva a Carolina Sala: Irma porterà scompiglio tra Alberto e Delia. Per interpretarla mi sono ispirata a Patty PravoLanciata nel 2021, Cuori si è rapidamente affermata come una delle fiction più amate di Raiuno, conquistando il pubblico grazie al suo mix di emozioni, ... superguidatv.it

Dal canale YT di #enricogrobberio, che ringraziamo, l'intervento di Giulio Scarpati all'anteprima di Cuori ieri 30 gennaio alla Multisala Reposi a #torino #Cuori3 #riccardodonna @Rai Fiction Film Commission Torino Piemonte AuroraTv - facebook.com facebook

Dal 1° febbraio su Rai 1 la terza stagione della serie "Cuori" con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati x.com