Cuneo maxi sequestro di mozzarelle e stoccafisso | tir perquisito ecco cosa è emerso

A Cuneo, la Polizia Stradale ha trovato e sequestrato 123 chili di mozzarelle e stoccafisso durante un controllo su un tir. La merce, destinata alla vendita, era conservata in cattive condizioni e senza le corrette certificazioni. L’autista è stato multato per aver trasportato alimenti deperibili senza autorizzazione. La perquisizione ha portato alla scoperta di prodotti che rischiavano di andare a male se non sequestrati subito.

Sequestro e sanzioni amministrative nei confronti di un autocarro che trasportava a Cuneo alimenti deperibili in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi e ha portato al sequestro di 98 kg di stoccafisso e 25 kg di mozzarella di bufala DOP, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Controllo della Polizia Stradale: i fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione di Mondovì ha fermato nei giorni scorsi un autocarro che trasportava diversi alimenti, tra cui frutta secca, pane, pesce, pancetta, carne e formaggi freschi.