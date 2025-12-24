Ecco com’è morto Dario Cipullo cosa è emerso dall’autopsia sul 16enne

La morte di un ragazzo di 16 anni continua a scuotere la comunità novarese, mentre emergono nuovi dettagli che aiutano a ricostruire le ultime ore prima della tragedia. La vicenda ruota attorno a una notte ancora piena di interrogativi e a un ritrovamento che ha segnato profondamente familiari, amici e chi indaga su quanto accaduto alla periferia di Novara. L’autopsia eseguita dal medico legale Chiara Pasello sul corpo di Dario Cipullo, rinvenuto senza vita nelle acque del Canale Cavour ad Agognate, ha chiarito un primo punto fondamentale. Il giovane è morto per annegamento. Secondo quanto trapela dagli accertamenti, i polmoni erano pieni d’acqua e sul corpo sono state riscontrate lievi lesioni, ritenute compatibili con un possibile tentativo di risalire o di uscire dal canale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

