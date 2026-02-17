Il nome di Cricca grillina è finito sotto i riflettori a causa di un presunto collegamento tra i finanziamenti ricevuti e accuse di terrorismo. Secondo quanto riportato da Il Giornale, ci sarebbero stati investimenti di ingenti somme di denaro, coinvolgendo anche figure come Hannoun e altri esponenti politici. Un dettaglio concreto riguarda una conversazione intercettata in cui Di Battista viene invitato a commentare la questione del milione di euro, alimentando sospetti sulla trasparenza delle finanze.

Fiumi di denaro, finanziamento al terrorismo e politica. È questo il quadro che Il Giornale ha svelato fin dall'inizio dell'inchiesta. Ma ora a mettere nero su bianco le trame e i rapporti tra islamici e sinistra istituzionale è la stessa Procura di Genova, nelle migliaia di pagine dell'indagine che sta conducendo sulla cupola d'Oro di Hamas in Italia. Gli approfondimenti investigativi mettono al vertice Mohammad Hannoun, il giordano a capo delle diverse associazioni «benefiche» che, negli ultimi vent'anni, sono attenzionate dagli inquirenti per l'opaca raccolta e gestione dei soldi destinati alle «primule verdi» dell'organizzazione terroristica palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cricca grillina con Hannoun & C. "Il milione? Senti Di Battista"

