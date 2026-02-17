Cpr Lepore | Il Pd deve parlare di sicurezza ma con i fatti

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha detto che il Partito Democratico deve affrontare il tema della sicurezza con azioni concrete. Lepore ha sottolineato che le parole non bastano e che bisogna passare ai fatti, soprattutto quando si parla di quartieri come San Donato, dove recentemente sono aumentati gli episodi di vandalismo.

Il sindaco di Bologna interviene nel dibattito nazionale: “Servono risorse, lavoro integrato e collaborazione tra istituzioni. Non bastano i convegni “Dobbiamo parlare di sicurezza, ma con i fatti”. È il messaggio lanciato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, intervenendo nel dibattito politico sul tema della sicurezza urbana e sulle politiche nazionali collegate, compreso il confronto in corso sui Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Secondo Lepore, il tema è ormai centrale anche nell’agenda del Partito Democratico a livello nazionale. “Credo che il Partito Democratico stia dimostrando su questo un importante interesse, però il lavoro sulla sicurezza passa dai fatti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Lepore: "Un Cpr a Bologna non serve"Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha dichiarato che la città non ha bisogno di un centro di permanenza per i rimpatri, sostenendo che “Un Cpr a Bologna non serve”.

