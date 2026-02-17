Cpr in Emilia Romagna contestazioni e urla in Regione Pestelli FdI | Sinistra in cortocircuito

Durante una riunione in Regione Emilia-Romagna, si sono verificati momenti di tensione e urla, a causa delle accese proteste contro i centri di permanenza per i richiedenti asilo. Pestelli di Fratelli d’Italia ha commentato che la sinistra regionale sembra andare in corto circuito, evidenziando la forte divisione tra i membri della maggioranza sulla gestione delle politiche di sicurezza. Un singolo episodio ha mostrato chiaramente quanto i temi dell’immigrazione e della sicurezza dividano profondamente le forze politiche locali.

A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luca Pestelli, espressosi a latere della sessione di question time in Assemblea Regionale "La maggioranza che governa la Regione Emilia-Romagna è profondamente divisa, soprattutto per quanto riguarda le tematiche della sicurezza: quanto accaduto nella seduta in aula è emblematico". A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luca Pestelli, espressosi a latere della sessione di question time in Assemblea Regionale, interrotta a causa della protesta di un gruppo di attivisti di sinistra radicale contrari ai Cpr. "Altro che 'nessuna ambiguità': sul tema dei Centri di permanenza per i rimpatri la Giunta De Pascale non riesce ad esprimere una linea comune alla maggioranza - affonda Pestelli -.