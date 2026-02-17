Country Fest Dance & Food

Domenica 1 marzo, l'Appia Joy Park ospita il Country Fest, evento che porta musica, balli e cibo alla festa. La manifestazione torna a ravvivare il parco con un pomeriggio dedicato a chi desidera ballare, mangiare bene e trascorrere ore all’aperto. La giornata si concentra su attività divertenti, tra concerti dal vivo e grigliate, per coinvolgere tutti i visitatori.

Domenica 1 marzo l'Appia Joy Park torna a riempirsi di musica, passi di danza e profumo di griglia. Il Country Fest riapre la stagione con una giornata pensata per chi ha voglia di muoversi, divertirsi e vivere il parco senza fretta.Qui non si viene per guardare: si entra in pista. La scuola Go West guiderà stage e balli country aperti a tutti, dai curiosi alle prime armi fino a chi conosce già i passi. Basta salire in pedana e lasciarsi trascinare dal ritmo.