Country Fest Dance & Food

Da romatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 1 marzo, l'Appia Joy Park ospita il Country Fest, evento che porta musica, balli e cibo alla festa. La manifestazione torna a ravvivare il parco con un pomeriggio dedicato a chi desidera ballare, mangiare bene e trascorrere ore all’aperto. La giornata si concentra su attività divertenti, tra concerti dal vivo e grigliate, per coinvolgere tutti i visitatori.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica 1 marzo l’Appia Joy Park torna a riempirsi di musica, passi di danza e profumo di griglia. Il Country Fest riapre la stagione con una giornata pensata per chi ha voglia di muoversi, divertirsi e vivere il parco senza fretta.Qui non si viene per guardare: si entra in pista. La scuola Go West guiderà stage e balli country aperti a tutti, dai curiosi alle prime armi fino a chi conosce già i passi. Basta salire in pedana e lasciarsi trascinare dal ritmo.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Food, masterclass, shopping e musica: torna il Craft Gin Fest

Xmas Brew Fest a Paestum: quattro giorni di street food e birre artigianali al Next

Chinese traditional dance

Video Chinese traditional dance ?
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Country Fest, Food & Dance - II EdizioneDopo il grande successo della prima edizione, il Country Fest torna per una seconda imperdibile edizione il 24 novembre 2024 presso l’Appia Joy Park di Roma. Sarà una giornata interamente dedicata ... romatoday.it

Country Fest Food & DanceIl Country Fest torna all’Appia Joy Park per una giornata interamente dedicata al ballo, alla natura e all’atmosfera western, in uno dei parchi più suggestivi della Capitale. L’appuntamento è per ... romatoday.it