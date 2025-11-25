Food masterclass shopping e musica | torna il Craft Gin Fest

Ravennatoday.it | 25 nov 2025

Venerdì 28 novembre, a partire dalle 18:30, le Officine del Sale di Cervia - ex magazzino di stoccaggio del tardo Seicento oggi riconvertito in spazio dedicato alla ristorazione e all’intrattenimento - ospiteranno la versione invernale del Craft Gin Fest, evento dedicato ai produttori artigianali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

