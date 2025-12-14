Wake Up Dead Man | Knives Out la spiegazione del finale | chi è il vero colpevole e cosa significa davvero

Il finale di Wake Up Dead Man: Knives Out è pensato per disorientare. Non perché sia confuso, ma perché rifiuta la gratificazione immediata tipica del giallo classico. Quando Benoit Blanc ricostruisce finalmente la verità, lo spettatore non prova il sollievo del puzzle risolto, bensì una sensazione più complessa: quella di aver assistito a un delitto che nasce da un conflitto morale, non da un semplice movente criminale. Rian Johnson chiude il suo film più cupo trasformando la spiegazione dell’omicidio in una riflessione su fede, colpa e responsabilità. Il delitto che apre il film: perché tutti sospettano di Jud. Cinemaserietv.it

