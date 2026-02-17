Cosa c’era sulla scarpe di Stasi Garlasco l’annuncio in tv

Stasi ha mostrato le scarpe in tv, rivelando un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola nell’indagine di Garlasco. La scena si è svolta durante un programma di approfondimento, dove l’uomo ha indicato un punto preciso sulle calzature, suscitando curiosità tra gli spettatori. La scoperta si aggiunge alla lunga lista di elementi che gli inquirenti stanno analizzando da settimane.

Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell'attenzione pubblica, mentre l'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi si avvicina a un passaggio cruciale. A quasi vent'anni dall'omicidio che sconvolse l'Italia, la Procura è impegnata nelle verifiche finali, con una serie di consulenze tecniche destinate a incidere in modo significativo sulla ricostruzione della dinamica del delitto. Il quadro che emerge è quello di un'indagine che si prepara a chiudere un cerchio rimasto aperto troppo a lungo. Al centro delle nuove verifiche investigative ci sono i depositi del Ris di Cagliari e la Bpa, Bloodstain Pattern Analysis, ossia l'analisi delle tracce ematiche repertate sulla scena del crimine. La nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco, affidata a Dario Redaelli, consulente della famiglia, rivela dettagli importanti sulla presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine. Garlasco in Tv: cosa c'era sul pc di Chiara Poggi e il giallo del parcheggio 'affollato' di Vigevano. I risultati della perizia informatica sul computer della giovane potrebbero ribaltare le indagini. Delitto di Garlasco, l'intercettazione sul bigliettino in cimitero: cosa c'era scritto. Un'intercettazione e un bigliettino al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Il foglietto in cimitero con un'accusa precisa.